72-летняя Татьяна Клюева из фильма «Варвара-краса» отсудила у сына имущество на 70 млн рублей

Целых два года ушло у 72-летней Татьяны Клюевой, которую советские дети помнят по фильму «Варвара-краса», на то, чтобы вернуть себе свое же имущество. Она вновь является владелицей квартиры и загородного дома — недвижимость оценили в 70 млн рублей. За это богатство актриса судилась с собственным сыном.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, Севастопольский городской суд отменил решение Гагаринского районного суда, которое имело непосредственное отношение к имущественному спору между Татьяной Клюевой и ее сыном.

Дело в том, что в свое время актриса проиграла суд, оставшись без элитной квартиры в центре Севастополя общей площадью около 100 квадратных метров. Также Клюева теперь стала хозяйкой загородного дома. Татьяна Николаевна приложила все усилия, чтобы недвижимость, которой овладел ее сын, снова вернулась к ней.

Кстати, актриса отказалась от миллионного наследства в пользу сына Яна после смерти мужа — морского офицера Дмитрия Гагина. Позже она заявила, что не помнит, когда подписывала эти документы. Отстаивать свою правоту актриса решила в суде. И добилась своего, вернув законное имущество, пишет «МК».