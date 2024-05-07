Анатолий Цой о победительнице пятого сезона шоу «Маска»: «Севиль раскрылась для меня с совершенно новой стороны»

На минувших выходных состоялся грандиозный финал шоу «Маска». Юбилейный сезон очень удивил членов жюри и публику. Четвертное место занял Змей Горыныч. Под масками трех голов дракона скрывались Андрей Аверин, Зубар Матуа, Дмитрий Люсек Сорокин. Об этом члены жюри стали догадываться давно, но не могли лишить себя наслаждения, наблюдать за их фееричными выступлениями. В маске Кота оказалась Ани Лорак.

В финале она перестала скрывать свой голос. Филипп Киркоров не мог поверить, что в огромном костюме три месяца пряталась его подруга. Бабочкой была Люся Чеботина, которую тоже жюри успели раскусить. А вот Енот поразил судей. Там находилась Севиль.

Для Teleprogramma.pro прокомментировал участие Чеботиной и Севиль в шоу победитель первого сезона Анатолий Цой.

«Севиль и Люся невероятно талантливые певицы! Севиль раскрылась для меня с совершенно новой стороны — я даже не предполагал, что она может быть настолько разноплановой в вокале. Это очень круто! Люсю я подозревал, но не был уверен. Конечно, ее Бабочка была крайне эффектной», — отметил артист.

Также он рассказал, что дает артисту участие в «Маске», опираясь на свой опыт.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».