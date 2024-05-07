Беременную Арзамасову засняли в песочнице на пляже с сыном Левушкой

После того, как Елизавета Арзамасова перестала скрывать свою вторую беременность, она призналась, что у нее появились непривычные вкусовые пристрастия, которых не было, когда она ждала первого ребенка. Она может съесть шоколадные конфеты, следом огурцы, запить все компотом и заесть макаронами с маслом.

При том, что актриса находится в интересном положении, она будучи мамой трехлетнего сына, старается уделять внимание и маленькому Левушке. На отдыхе Елизавета в пижаме позировала на пляже. Актриса из ситкома «Папины дочки» сидела в песочнице и лепила куличики с сыном Львом, который перепачкался песком, но не выпускал их пухлых ручек лопатку.

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«Немножко заняты важным делом», - отметила Лиза Арзамасова.

Поклонники уверены, что актриса подарит мужу хореографу Илье Авербуху малютку-дочку. У постановщика ледовых шоу есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Спортсмен мечтает о дочери, он не прочь стать многодетным отцом.