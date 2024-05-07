Анна Нетребко отпраздновала Пасху в Германии: «Я пришла в замечательную русскую церковь»

Анна Нетребко уже два года не приезжает в Россию, хотя раньше давала концерты в Москве и навещала родных в Краснодарском крае. Она дает гастроли за границей, а живет то в Вене, то в Дубае. А вот на майские праздники Анна прилетела в Германию в город Висбаден на западе страны. Там она отметила Пасху.

Накануне Нетребко рассказала, что посетила русскую церковь. Она выложила кадры, на которых позирует у большого храма с золотыми куполами. Певица выбрала длинное платье цвета фуксии, поверх которого надела белый кардиган. Артистка покрыла голову платком с узором и дополнила образ сумочкой через плечо.

Ее муж Юсиф Эйвазов также опубликовал несколько фотографий, которые сделал в храме. Нетребко показала, как выглядит церковь изнутри. Она восхитилась иконами.

«Доброе утро из немецкого города Висбаден! Я хочу поздравить всех православных верующих со светлым праздником Пасхи. Мы пришли в прекрасную русскую церковь поставить свечи. Всем здоровья, счастья. Христос воскресе!» — заявила звезда.

Оперная певица потом пошла гулять по цветущему парку, где она не смогла пройти мимо сирени, которая напоминает ей о родине. Обычно Анна много путешествует. Она старается всегда посещать красивые и знаковые места. А дома артистка сама все украшает и декорирует, а также реставрирует мебель.

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