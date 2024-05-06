Стас Ярушин — о 9 мая: «Очень уважаю этот праздник»

Известный российский актер и музыкант Стас Ярушин поделился с Teleprogramma.pro своими планами на празднование предстоящего Дня Победы.

Он рассказал, что к 9 мая уже планирует вернуться из Казани, где проводил с семьей первые майские дни. Стас Ярушин вместе с сыном в Казани побывали в парке Урам, где есть развлечения на любой вкус, для маленьких и взрослых.

Стас Ярушин подчеркнул, что каждый год они отмечают этот великий праздник по-разному: иногда проводят время за городом, а иногда смотрят парад. Актер выразил глубокое уважение к этому дню и подчеркнул его важность.

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