Лидера группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина обманули мошенники на 134 тысячи рублей

В последнее время мошенники придумывают все новые способы, чтобы получать деньги от доверчивых граждан. На этот раз жертвой аферы стал Дмитрий Ревякин. Лидер группы «Калинов мост» даже не сразу понял, что его обманули. С ним сначала поговорил человек, который предстаивлся по телефону сотрудником энергосберегающей компании.

Так как рок-музыканту 60 лет, ему сообщили, что для него существуют льготы по оплате услуг. Когда артист согласился на предложение, ему позвонил уже «представитель госуслуг» по видеосвязи.

Он демонстрировал удостоверение госслужащего и сидела в кабинете с флагом России. Этот человек заявил, что деньги музыканта могут быть переведены другим людям, поэтому ему якобы следует обезопасить себя, сняв все деньги с банковских карт и передав женщине славянской внешности в назначенном месте.

Ревякину даже для этого вызвали такси. Он сделал все, как его просили. 134 тысячи рублей рок-музыкант снял с карты и отдал женщине. Дмитрия предупредили, что условным паролем для разговоров с ней будет слово «победа», а отзывом — слово «будет». Артист положил даме в сумочку все свои сбережения.

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После этого аферисты позвонили звезде и похвалили за то, что он все сделал быстро и без промедления. А когда лидер «Калинова моста» рассказал о произошедшем другу, то тот ему заявил, что его просто обвели вокруг пальца.

По данным «МК», Ревякин уже обратился в полицию.