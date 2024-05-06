Александр Панкратов-Черный высказался о Екатерине Климовой: «Чистое счастье»

Александр Панкратов-Черный, известный актер, снявшийся вместе с Екатериной Климовой в сериале «По законам военного времени», выразил свое восхищение талантом и личностью коллеги, В беседе с Teleprogramma.pro Панкратов-Черный отметил, что с момента начала съемок проекта в 2017 году состав актеров и режиссеров значительно изменился, однако Екатерина Климова остается неизменной участницей сериала.

«Она замечательная актриса и прекрасный человек», - поделился Александр Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Черный также упомянул о подарке, который ему сделала Екатерина Климова, – парфюме, на который, по словам актера, все в съемочной группе реагируют, отмечая его приятный аромат.

«Так что не усталость, а чистое счастье», - резюмировал Александр Панкратов-Черный.

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Это свидетельствует о высокой степени профессионализма и взаимопонимания между актерами, что, безусловно, положительно влияет на качество их совместной работы.