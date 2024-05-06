Брутян устроила сюрприз Прилучному, организовав для него путешествие: «Время пути 12 часов»

Павел Прилучный уже почти два года состоит в браке с Зепюр Брутян. Они растят годовалого сына Микаэля. Примечательно, что актер любит устраивать сюрпризы и осыпает возлюбленную цветами. Но на этот раз Брутян решила взять эту роль на себя. Она придумала, как удивить своего супруга. 5 мая актриса привезла его в аэропорт. Она продемонстрировала билеты на самолет, но не стала называть страну, в которую они едут.

«В нашей семье мастер сюрпризов — это Паша. В этот раз я решила взять на себя эту роль и сделала сюрприз Паше. Как думаете, куда мы летим? Подсказка (время пути 12 часов)», — написала Зепюр в соцсети.

Сам Прилучный снял видео, где также рассказал, что сделала его возлюбленная.

«Моя очаровательная, неповторимая, сумашедшекрасивая жена меня опять куда-то украла. Куда летим мы, я не знаю», — сказал он.

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