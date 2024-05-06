Салибеков станцевал перед беременной Лысковец под хит Преснякова «Все нормально у хулигана»

Тигран Салибеков, участник известного телепроекта «Дом-2», решил необычным способом порадовать свою беременную жену Вику Лысковец. Он станцевал перед ней под хит Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана».

Видеоролик с танцем Тиграна Салибекова был опубликован на его страничке в социальной сети. На видео запечатлено, как Тигран Салибеков, облаченный в белую рубашку и черные брюки выделывает па перед беременной Викой. Будущая мама одета в белое, обтягивающее ее живот, платье. Пара выглядит счастливой и радостной.

«Все нормально у хулигана. Ничего не надо мне с тобою рядом», - слышится в кадре хит Владимира Преснякова.

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