Салибеков станцевал перед беременной Лысковец под хит Преснякова «Все нормально у хулигана»

Тигран Салибеков, участник известного телепроекта «Дом-2», решил необычным способом порадовать свою беременную жену Вику Лысковец. Он станцевал перед ней под хит Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана».
Видеоролик с танцем Тиграна Салибекова был опубликован на его страничке в социальной сети. На видео запечатлено, как Тигран Салибеков, облаченный в белую рубашку и черные брюки выделывает па перед беременной Викой. Будущая мама одета в белое, обтягивающее ее живот, платье. Пара выглядит счастливой и радостной.
«Все нормально у хулигана. Ничего не надо мне с тобою рядом», - слышится в кадре хит Владимира Преснякова.
Тигран Салибеков станцевал перед беременной Викой Лысковец. Фото: кадр видео соцсети Тиграна Салибекова
Стоит отметить, что «Дом-2» в эти дни отмечает 20 лет с первого выпуска.
«Сегодня «Дом-2» отмечает 20 лет с первого выпуска (4 мая 2004). От души поздравляем», - написал Тигран Салибеков.
Судя по всему, свой танец он посвятил не столько беременной жене, сколько круглой дате телестройки.
Видеоролик вызвал множество положительных отзывов от поклонников пары. Фанаты выразили свою радость и восхищение танцем Тиграна и Вики, а также поздравили их с предстоящим рождением ребенка.