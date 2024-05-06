Салибеков станцевал перед беременной Лысковец под хит Преснякова «Все нормально у хулигана»

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Вика Лысковец отметили двадцатилетие проекта.

Тигран Салибеков, участник известного телепроекта «Дом-2», решил необычным способом порадовать свою беременную жену Вику Лысковец. Он станцевал перед ней под хит Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана». 

Видеоролик с танцем Тиграна Салибекова был опубликован на его страничке в социальной сети. На видео запечатлено, как Тигран Салибеков, облаченный в белую рубашку и черные брюки выделывает па перед беременной Викой. Будущая мама одета в белое, обтягивающее ее живот, платье. Пара выглядит счастливой и радостной. 

«Все нормально у хулигана. Ничего не надо мне с тобою рядом», - слышится в кадре хит Владимира Преснякова.

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Тигран Салибеков станцевал перед беременной Викой Лысковец. Фото: кадр видео соцсети Тиграна Салибекова

Стоит отметить, что «Дом-2» в эти дни отмечает 20 лет с первого выпуска. 

«Сегодня «Дом-2» отмечает 20 лет с первого выпуска (4 мая 2004). От души поздравляем», - написал Тигран Салибеков.

Судя по всему, свой танец он посвятил не столько беременной жене, сколько круглой дате телестройки.

Видеоролик вызвал множество положительных отзывов от поклонников пары. Фанаты выразили свою радость и восхищение танцем Тиграна и Вики, а также поздравили их с предстоящим рождением ребенка.

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