Галина Юдашкина вспомнила о клиентах отца: «К нам приходили все, кто сейчас на эстраде»

Галина Юдашкина, дочь ныне покойного известного российского модельера Валентина Юдашкина, поделилась своими воспоминаниями о звездных гостях, которые часто посещали их дом, когда она была ребенком. Эти люди были не только друзьями, но и клиентами модельера Валентина Юдашкина. Он, как известно, одевал звезд первой величины.

Она рассказала, что в их доме часто собирались знаменитости, которые сейчас занимают важное место на российской эстраде.

«К нам приходили все, кто сейчас на эстраде», - отметила Галина Юдашкина.

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Несмотря на то, что она была ребенком, Галина Юдашкина помнит, что в их доме всегда царила теплая и дружеская атмосфера.

По материалам pravilamag.ru