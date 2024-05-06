Кристина Орбакайте выступит в Кремлевском дворце в День защиты детей

Стало известно, что Кристина Орбакайте, известная российская певица и актриса, вернется в Россию и выступит на концерте в Кремлевском дворце 1 июня, в День защиты детей. Это станет началом корпоративного тура Кристины Орбакайте по стране.

Планы на камбэк были изначально запланированы на 8 марта, однако они были нарушены из-за неосторожных высказываний матери Кристины Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой. После заявлений Аллы Борисовны Кристину Эдмундовну исключили из списка артистов прямо перед концертом. После этого инцидента певица была вынуждена уехать в США.

Ситуация изменилась несколько дней назад, когда с Кристиной Орбакайте связались организаторы мероприятия в Кремле. Певица подтвердила свое участие и заявила о готовности выступить. Ее райдер для таких выступлений оказался довольно скромным, поскольку репутация для нее важнее.

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После концерта в Кремле Орбакайте продолжит свой тур по России. Организаторам, желающим пригласить ее на свои мероприятия, придется подготовить около 5,5 миллионов рублей и соблюсти райдер.

По материалам Mash