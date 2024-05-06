Галина Юдашкина вспомнила свое детство: «Было ощущение, что ты все время на показе или каком-то шоу»

Одним из самых ярких воспоминаний Галины Юдашкиной стало ее первое появление на подиуме в Париже в возрасте пяти лет. Она была завершающей моделью на показе отца Валентина Юдашкина, и ее вынесли на руках. Для этого события Галине Юдашкиной сшили специальное платье и сделали кудрявый парик, что придавало ей особую значимость и уникальность.

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Галина подчеркнула, что для нее самым важным было то, что платье было создано специально для нее, а не взято из уже существующих коллекций. Это подчеркивало ее индивидуальность и значимость в мире моды.

По материалам pravilamag.ru