Певица Севиль рассказала о победе в шоу «Маска»: «Я знала в глубине души, что Енот должен выиграть»

Певица Севиль поделилась своими эмоциями и переживаниями после победы в популярном телевизионном шоу «Маска» на НТВ. По словам певицы Севиль, для нее это был не просто конкурс, а целый путь, который она проходила вместе со своим персонажем – Енотом.

Севиль подчеркнула, что у нее не было задачи обогнать других участников. Она знала, что Енот должен выиграть, и делала все возможное, чтобы достичь этой цели. Вместе с командой они продумывали каждый шаг: от выбора костюма до линии поведения и характера персонажа.