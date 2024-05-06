Певица Севиль рассказала о победе в шоу «Маска»: «Я знала в глубине души, что Енот должен выиграть»

Певица Севиль поделилась своими эмоциями и переживаниями после победы в популярном телевизионном шоу «Маска» на НТВ. По словам певицы Севиль, для нее это был не просто конкурс, а целый путь, который она проходила вместе со своим персонажем – Енотом.
Севиль подчеркнула, что у нее не было задачи обогнать других участников. Она знала, что Енот должен выиграть, и делала все возможное, чтобы достичь этой цели. Вместе с командой они продумывали каждый шаг: от выбора костюма до линии поведения и характера персонажа.
«Задачи кого-то обойти у меня не стояло. Я знала в глубине души, что Енот должен выиграть», — отметила певица Севиль.
Певица Севиль, Енот на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Певица Севиль добавила, что в этом конкурсе нет места конкуренции. Она не видела соперников, а лишь стремилась к своей цели. Несмотря на сомнения и страхи, Енот был уверен в своей победе.
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Севиль добавила, что она не расстроилась бы, если бы не выиграла, но для Енота это было важно. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о персонажах шоу «Маска», а не о сравнении артистов. Ведь творчество не терпит сравнений.
По материалам starhit.ru