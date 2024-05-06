Победителем пятого сезона шоу «Маска» стала певица Севиль, выступавшая в костюме Енота

В это майское воскресенье на телеканале НТВ вышел в эфир финальный выпуск пятого, юбилейного, сезона популярного шоу «Маска». Стал известен победитель сезона.
Им стала певица Севиль, выступавшая под маской Енота. Перед тем, как разоблачить победителя проекта, судьи, традиционно, выдвинули свои версии того, кто же может скрываться под маской. Практически все члены жюри, кроме певицы Валерии, назвали имя Севиль. И только Валерия заявила, что Енот — это актриса Анна Чиповская. И оказалась неправа.
Победитель пятого сезона шоу «Маска» певица Севиль. Фото: кадр программы
«Так мастерски, как настоящая актриса держала нас весь сезон в неведении. Я преклоняюсь перед твоим талантом. Это заслуженная победа на все сто процентов. Браво!» — обратился к Севиль председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.
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Севиль обратилась к жюри, зрителям и создателям шоу с трогательной речью.
«Огромное спасибо всем, тем, кто трудится над этим шоу, над этим грандиозным добрым проектом. Я верю, что, когда я буду очень старенькой бабушкой, красивой, седовласой, я буду оборачиваться назад и доставать из сердца те воспоминания, которое принесло мне это шоу», — сказала певица Севиль.
Всего же, в финал шоу «Маска» вышли четыре участника проекта. Помимо Енота, это Змей Горыныч, Кот и Бабочка. Места распределились так. Четвертое место занял Змей Горыныч, под этой маской выступало комедийное трио — Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.
Змей Горыныч на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Третье место заняла Бабочка, которой оказалась певица Люся Чеботина.
Бабочка — Люся Чеботина на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Второе место одержал Кот, а точнее, певица Ани Лорак, выступавшая под его маской.
Ани Лорак — Кот на шоу «Маска». Фото: кадр программы