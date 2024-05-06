Победителем пятого сезона шоу «Маска» стала певица Севиль, выступавшая в костюме Енота

«Так мастерски, как настоящая актриса держала нас весь сезон в неведении. Я преклоняюсь перед твоим талантом. Это заслуженная победа на все сто процентов. Браво!» — обратился к Севиль председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

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Севиль обратилась к жюри, зрителям и создателям шоу с трогательной речью.

«Огромное спасибо всем, тем, кто трудится над этим шоу, над этим грандиозным добрым проектом. Я верю, что, когда я буду очень старенькой бабушкой, красивой, седовласой, я буду оборачиваться назад и доставать из сердца те воспоминания, которое принесло мне это шоу», — сказала певица Севиль.

Всего же, в финал шоу «Маска» вышли четыре участника проекта. Помимо Енота, это Змей Горыныч, Кот и Бабочка. Места распределились так. Четвертое место занял Змей Горыныч, под этой маской выступало комедийное трио — Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.