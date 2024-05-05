Уехавшие в США Илья Прусикин* и Софья Таюрская готовятся стать родителями

Илья Прусикин* и Софья Таюрская, участники музыкальной группы Little Big, поделились радостной новостью: они готовятся стать родителями.

Пара сообщила о грядущем пополнении, разместив фото в микроблоге и отметив, что к ним уже присоединился «маленький Little Big».

Судя по всему, наследник Прусикина* и Таюрской появится на свет уже совсем скоро. На фото Софья Таюрская предстала с уже довольно объемным животиком, какие бывают у будущих мам буквально за месяц-два до родов.

Поклонники и друзья пары тут же поспешили поздравить их с прекрасным предстоящим событием. Они желают родителям и их будущему малышу счастья и здоровья.

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Стоит добавить, что ребенок Прусикина* и Таюрско родится в США, куда некоторое время назад переехали музыканты. А это значит, что малыш автоматически получит американское гражданство.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента