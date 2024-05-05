Муцениеце с детьми Прилучного отправилась в храм, Навка засняла дочку Надю с куличами: как звезды проводят Пасху

Агата Муцениеце с сыном и дочкой от Павла Прилучного. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

Знаменитости вовсю хвастаются своими куличами и крашенными яйцами.

Звезды в социальных сетях поздравляют поклонников со Светлым праздником Пасхи, показывают куличи и крашеные яйца и рассказывают, как проводят это воскресенье, 5 мая.

Так, Татьяна Навка поделилась снимком дочери Нади. Она засняла подросшую наследницу за столом, уставленным куличами, сладостями и крашенными яйцами.

«Христос Воскресе! Пусть добро, благополучие, гармония и благодать будут в душе и в каждом доме в Светлый праздник Пасхи», - написала Татьяна Навка.

Дочь Татьяны Навки Надя Пескова. Фото: соцсети Татьяны Навки

Актриса Агата Муцениеце в это воскресенье провела время в храме вместе с детьми от Павла Прилучного, сыном Тимофеем и дочкой Мией. Затем Агата накрыла стол, на который поставила освященные в храме куличи и яйца.

Пасхальный стол в доме Агаты Муцениеце. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

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Актриса и ведущая мероприятий, экс-звезда КВН Елена Борщева отстояла ночную службу в храме, дождавшись появления благодатного огня.

Елена Борщева в храме. Фото: соцсети Елены Борщевой

В храме в пасхальный праздник побывали и актриса Полина Максимова, и певица Анна Седокова, и телеведущий Андрей Малахов.

Андрей Малахов побывал в храме в Великую субботу. Фото: соцсети Андрея Малахова

На Кипре встретила Пасху экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова. В микроблоге она показала роскошно накрытый пасхальный стол. Все, что на нем, приготовлено руками Ирины Александровны, знатной хозяйки.

«С праздником Светлой Пасхи, мои дорогие. Христос Воскресе», - написала Ирина Агибалова в микроблоге.

Пасхальный стол в доме Ирины Агибаловой на Кипре. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

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