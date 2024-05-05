Муцениеце с детьми Прилучного отправилась в храм, Навка засняла дочку Надю с куличами: как звезды проводят Пасху

Звезды в социальных сетях поздравляют поклонников со Светлым праздником Пасхи, показывают куличи и крашеные яйца и рассказывают, как проводят это воскресенье, 5 мая.

Так, Татьяна Навка поделилась снимком дочери Нади. Она засняла подросшую наследницу за столом, уставленным куличами, сладостями и крашенными яйцами.