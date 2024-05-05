Анна Михалкова сказала правду о 23-летнем сыне Сергее: «Из всех детей ты меньше всего нуждаешься в моем присутствии»

Анна Михалкова поздравила сына Сергея от бизнесмена Альберта Бакова с днем рождения. Внуку режиссера Никиты Михалкова исполнилось 23 года. Сына актриса называет не иначе, как своим бесконечным удивлением. В ее жизни, по словам Анны Михалковой, этот мальчик стал всеми явлениями природы вместе взятыми. Он неуловим, неопознан и непостижим, шутит его мама.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Тебя невозможно изучить и приручить. Все твое детство я самонадеянно думала, что буду главным человеком в твоей жизни, но как оказалось, из всех детей ты меньше всего нуждаешься в моем присутствии» - отметила Анна Михалкова.

Она уточнила, что не перестает любоваться сыном, радоваться его успехам, взрослению и всей его жизни, которая подчинена известному только ему одному порядку. Сергей, по словам его мамы, человек своих правил и жизни. Очень тонкий и сопереживающий.

Сама Анна Михалкова подмечает, что всегда удивлялась мудрости их с Надей мамы — Татьяны Михалковой, которая сумела завоевать симпатию и любовь их отца Никиты Сергеевича. Для нее остается примером семейная жизнь ее родителей, которые также нежно относятся друг и другу и сейчас, хотя женаты столько лет.