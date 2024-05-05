Галина Юдашкина вспомнила, как жила с родителями: «Мы были обычной семьей»

Галина Юдашкина, дочь известного модельера Валентина Юдашкина, поделилась воспоминаниями о жизни семьи в те времена, когда был жив и здоров ее именитый отец.
Галина Юдашкина отметила, что у ее родителей было много рабочих поездок, и они часто отсутствовали дома по вечерам из-за различных мероприятий и встреч. Однако, когда они все-таки собирались вместе, они вели себя как обычная семья, не обсуждая рабочие вопросы. Они проводили время за просмотром фильмов, чаепитием и общением.
«Когда мы все-таки собирались, мы были обычной семьей. Не говорили о работе, вместе смотрели фильмы, пили чай, общались», - поделилась Галина Юдашкина.
Галина Юдашкина (на фото в центре) с родителями. Фото: Global Look Press
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Галина Юдашкина рассказала, что могла прийти в офис к отцу, где они просто беседовали. Кроме этого, Галина Юдашкина и ее папа Валентин Юдашкин любили гулять в саду возле их загородного дома, который Юдашкин выращивал вместе с женой Мариной. В выходные дни семья Юдашкиных всегда завтракала, обедала и ужинала вместе.
По материалам pravilamag.ru