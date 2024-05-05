Галина Юдашкина вспомнила, как жила с родителями: «Мы были обычной семьей»

Галина Юдашкина, дочь известного модельера Валентина Юдашкина, поделилась воспоминаниями о жизни семьи в те времена, когда был жив и здоров ее именитый отец.

Галина Юдашкина отметила, что у ее родителей было много рабочих поездок, и они часто отсутствовали дома по вечерам из-за различных мероприятий и встреч. Однако, когда они все-таки собирались вместе, они вели себя как обычная семья, не обсуждая рабочие вопросы. Они проводили время за просмотром фильмов, чаепитием и общением.