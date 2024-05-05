Гарика Харламова засняли за поцелуями с девушкой-блондинкой, которую назвали копией Кристины Асмус

Гарик Харламов в разводе с Кристиной Асмус уже четыре года. У пары есть общая дочка Анастасия, к тому же, экс-супруги продолжают жить вместе в одном доме. Сам юморист строил отношения с Катериной Ковальчук. Друзья-комики до сих пор припоминают Гарику Харламову его брак со звездой фильма «Текст». Кстати, им удалось сохранить дружеские отношения. При том, что Кристина Асмус утверждала, что бывший муж не купил им с дочкой квартиру и они вынуждены жить в одном доме.

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