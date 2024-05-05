Гарика Харламова засняли за поцелуями с девушкой-блондинкой, которую назвали копией Кристины Асмус

Гарик Харламов в разводе с Кристиной Асмус уже четыре года. У пары есть общая дочка Анастасия, к тому же, экс-супруги продолжают жить вместе в одном доме. Сам юморист строил отношения с Катериной Ковальчук. Друзья-комики до сих пор припоминают Гарику Харламову его брак со звездой фильма «Текст». Кстати, им удалось сохранить дружеские отношения. При том, что Кристина Асмус утверждала, что бывший муж не купил им с дочкой квартиру и они вынуждены жить в одном доме.
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Гарик Харламов и Маш Милаш. Фото: скриншот, кадр из шоу «Кстати»
Посмеялись над юмористом и в шоу «Кстати». В гости к Гарику Харламову заглянула блогер Маш Милаш. Она тут же расцеловала смутившегося юмориста, заявив, что он очень хорошенький. Денис Дорохов, который стал свидетелем обмена любезностями между Маш Милаш и Гариком Харламовым, тут же заметил, что блондинка очень похожа на Кристину Асмус.
«Мы долго будем молчать? Я хочу сказать… Она же на Асмус похожа, мне кажется или нет?» — шутил Денис Дорохов.
Гарик Харламов спокойно отнесся к намекам друга-комика. Он не стал задевал девушку нелицеприятными комментариями по поводу ее внешности.
Маш Милаш. Фото: соцсети героя публикации
«Ну и ладно, что мне сделать то?» — удивился Гарик Харламов.
«Предложение!» — не растерялась Маш Милаш.
Сам Гарик Харламов был явно не прочь уделить внимание красавице-блондинке, подыгрывая ей.
По материалам kp.ru