Галина Юдашкина: «Когда папы не стало, об этом написали многие иностранные СМИ. Я была удивлена»

Галина Юдашкина, дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина, поделилась воспоминаниями о ныне покойном отце.

Галина Юдашкина отметила, что на Западе его очень ценили и уважали.

«На Западе папу очень любили. Когда его не стало, об этом написали многие иностранные СМИ. Огромное количество. Я была удивлена», - призналась Галина Юдашкина.

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Она упомянула, что о Валентине Юдашкине писали в таких странах, как Америка, Франция, Италия и Япония. Это свидетельствует о том, что работы модельера Юдашкина были известны и ценились за пределами России. Галина также подчеркнула, что даже сегодня она встречает людей в Париже, которые узнают бренд ее отца.

Напомним, Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года.

По материалам pravilamag.ru