Любовница-мулатка Евдокимова доказала родство сына с актером через ДНК

Актер Михаил Евдокимов, который был любим поклонниками за такие фильмы, как: «Не валяй дурака», «Не послать ли нам гонца?» и «Старые клячи», погиб в автомобильной аварии в 2005 году. Ему было 47 лет. У актера есть дочка Анна от законной жены Галины. Также у Михаила Евдокимова остались внебрачные дети: дочь Настя от возлюбленной Надежды Жарковой и сын от другой избранницы-мулатки Инны Беловой. Юноше уже исполнилось 20 лет, его зовут Даниил. В своем микроблоге экс-возлюбленная актера показала, каким статным растет ее сын. Даниил отпустил бороду и стал больше похож на отца. У молодого человека яркая запоминающаяся внешность: он смуглый, широкоплечий, статный, рослый юноша, пишет kp.ru.

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Парень можно сказать не помнит своего отца. Когда Михаил Евдокимов умер, мальчику был всего годик. Инна Белова как-то говорила, что ей было сложно воспитывать ребенка. Ведь она осталась одна. Женщина подметила, что не претендовала на наследство, которое оставил своей семье Михаил Евдокимов.

«Нашему сыну тогда только годик исполнился. Даню поднимала. Был ребенок, о котором нужно было заботиться, кормить, воспитывать», — откровенничала тайная возлюбленная Михаила Евдокимова.

Экс-возлюбленная актера даже настояла на ДНК-тесте, чтобы доказать родство сына с актером. Позже женщина призналась, что сделала это для Даниила, чтобы он мог официально взять фамилию отца. Молодой человек окончил кадетский корпус. У него веселый и смелый характер.