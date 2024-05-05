Галина Юдашкина — об отце Валентине Юдашкине: «Папа в общении был не всегда легким»

Галина Юдашкина, дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина, поделилась своими воспоминаниями о покойном отце. Она отметила, что, несмотря на то, что она была единственной дочерью в семье, ее не баловали. Ей позволяли многое, но при этом воспитывали в строгости.

Галина также подчеркнула, что ее отец понимал, что она не обладает талантом дизайнера, и поэтому не заставлял ее продолжать его дело. Вместо этого он поддерживал ее в выборе собственного пути. Он не отправлял ее на специальные курсы рисования и не оказывал давление на нее.

«Папа знал, что я не смогу продолжать его дело именно как художник», - отметила Галина Юдашкина.

Валентин Юдашкин был творческим человеком, и иногда общение с ним могло быть непростым. Галина и ее семья знали, как подойти к нему, чтобы получить нужную информацию или совет. Часто она отправляла к отцу своего мужа, зная, что он никогда не повышал голос на него.

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«Папа в общении был не всегда легким. Чтобы что-то попросить, или узнать, или посоветоваться, нужно было найти правильный день», - поделилась Галина Юдашкина.

В целом, Галина Юдашкина вспоминает своего отца как любящего и понимающего человека, который всегда поддерживал ее в выборе своего жизненного пути.

По материалам pravilamag.ru