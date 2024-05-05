Татьяна Брухунова показала сына Вагана на прогулке по Санкт-Петербургу с коляской, в которой спала дочка Матильда

Татьяна Брухунова порадовала поклонников редким фото, запечатлев семейный кадр, на котором ее сын Ваган толкал вперед коляску со спящей сестренкой Матильдой. Маленький Ваган смотрится джентельменом — в руках у него путеводитель по Санкт-Петербургу. Мама привезла сына и дочку в Северную столицу на пасхальный уикенд. Эта картина умилила поклонников жены юмориста Евгения Петросяна. Кстати, его на снимках Татьяна Брухунова не показала.

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