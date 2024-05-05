Татьяна Брухунова показала сына Вагана на прогулке по Санкт-Петербургу с коляской, в которой спала дочка Матильда

Татьяна Брухунова порадовала поклонников редким фото, запечатлев семейный кадр, на котором ее сын Ваган толкал вперед коляску со спящей сестренкой Матильдой. Маленький Ваган смотрится джентельменом — в руках у него путеводитель по Санкт-Петербургу. Мама привезла сына и дочку в Северную столицу на пасхальный уикенд. Эта картина умилила поклонников жены юмориста Евгения Петросяна. Кстати, его на снимках Татьяна Брухунова не показала.
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Сын Татьяны Брухуновой Ваган гуляет с сестренкой Матильдой в коляске. Фото: соцсети героя публикации
Маленький Ваган растет модником: мама нарядила его в бежевую стеганную курточку, джинсики, кроссовки и алую шапочку. Он прекрасно управляется с коляской, помогая родителям на прогулке.
«А теперь гулять по залитому солнцу Петербургу», - подписала снимок Татьяна Брухунова.
Почти полгода жена Евгения Петросяна скрывала тот факт, что родила второго ребенка. Теперь помимо сына Вагана у Евгения Петросяна также есть дочка Матильда от молодой жены Татьяны Брухуновой.