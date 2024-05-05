Гоген Солнцев в домашней обстановке предстал с сыном Ваней на руках: «Расти и будь здоров! А я всегда рядом»

Гоген Солнцев побаловал поклонников свежим фото с подросшим сыном Ванечкой в своем микроблоге. Заботливый отец даже посвятил малышу стихотворение собственного сочинения. Шоумен укачивал малютку на руках, любуясь сыночком, которого ему родила жена Полина — дочь его бывшей возлюбленной-пенсионерки Екатерины Терешкович. Она, кстати, совсем не обрадовалась внуку. И как говорит Гоген Солнцев, закатила истерику по этому поводу. Женщина до сих пор не может простить дочь Полину за то, что та вышла замуж за ее бывшего возлюбленного.

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«Сыночек, милый Ванечка, родной и долгожданный мой, желанный!Как счастлив, что теперь отцом твоим я стал наконец-то!Папочкой, папой.Люблю и так похож ты на меня, я горд!Второй Гоген! Иван Ильич, ты солнце!Расти и будь здоров! А я всегда рядом!» - отметил Гоген Солнцев.

Говоря о Екатерине Терешкевич, он подметил, что та совсем не контролирует себя. Забывает имена старших внуков и он вряд ли доверил бы ей своего ребенка. Также шоумен опроверг слухи о расставании с Полиной, заявив, что сплетни вполне могла пустить ее мать.