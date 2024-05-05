Александр Мартынов о новых сериях «Универ. 13 лет спустя»: «Сначала даже была мысль отказаться»

Александр Мартынов, который сыграл в ситкоме «Универ. 13 лет спустя» Валентина Будейко — возлюбленного Маши (Анна Хилькевич), оказывается по-началу подумывал отказаться от съемок в продолжении сериала, но потом все-таки согласился. И признается, что не пожалел об этом. Он доволен тем, как раскрылся его герой в новых сериях.

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«Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился», - рассказал Александр Мартынов в интервью Teleprogramma.pro.

Актер уверен, что этот сериал может длиться бесконечно, пока они все в строю, могут сниматься, а сценаристы готовы придумывать фантастические повороты и возвращаться в прошлое.