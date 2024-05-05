67-летнюю Любовь Казарновскую в центре Москвы сбил велосипед: «Дыра в колене»

Оперная дива Любовь Казарновская пострадала в ДТП. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь». 67-летняя певица не скрывает: она возмущена до глубины души. Артистка спокойно шла по улице недалеко от своего дома в центре Москвы, как внезапно получила удар в спину и полетела на асфальт.

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«Меня сбил велосипед, который вообще не имел права ехать там», - сетует Любовь Казарновская.

На помощь к ней тут же бросился менеджер местного ресторана. Он рассказал, что артистка эмоционально переговаривалась с человеком, который ее сбил на велосипеде. Удивлялась, что тот даже не извинился. А когда певица намекнула ему о возмещении ущерба, велосипедист тут же уехал. Даже не предложив Казарновской помощь, не подняв ее с асфальта. Оказывается, навстречу этому велосипеду неслись два самоката, а зажатой между ними оказалась Любовь Казарновская. Все произошло на Большой Никитской улице.

«Итог... дыра в коленке! Где права у этих людей, которые встают на самокаты», - говорит певица, которая повредила при падении ногу.

А вот звезда сериала «Универ» Мария Коженикова считает, что корень зла таиться вовсе не в самокатах и велосипедах, также опасны и машины, а в тех людях, которые управляют этим траспортом. И благодаря камерам, которые установлены по всей Москве, найти виновников таких ДТП, не составит никакого труда.