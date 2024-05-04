Нюша заявила, что готовит сольный концерт в Москве: «Не все туда попадут»

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, делала перерыв в карьере. Она родила дочку Серафиму-Симбу. А потом у нее случилась незапланированная берменность. Артистка ушла в декрет и родила сына Саффрона. Но в 2023 году она стала активно готовиться к возвращению на сцену.

Певица прилетает в Москву из Дубая, чтобы принимать участие в съемках. А теперь в эфире шоу «Кстати» она объявила, что готовит сольный концерт. Однако звезда призналась, что на него смогут попасть не все.

«Я планирую сольный концерт в Москве в августе. Он будет, скорее всего, на ограниченное количество людей. Не все туда попадут. Но хорошая новость, что кто-то попадет», — сказала Нюша.

Тогда Денис Дорохов спросил, где состоится концерт.

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