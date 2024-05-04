Нюша призналась, что имя для сына ей помогла выбрать свекровь

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, недавно стала снова выступать на сцене. Ранее она переехала в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка теперь все больше времени проводит в Москве. Она уже выпустила новую песню и обновила свой имидж.

На этот раз певица стала гостьей в шоу «Кстати», где рассказала о планах на будущее. Также она объяснила Гарику Харламову, почему дала необычное имя сыну. Оказалось, что ей помогла свекровь.

«Многие не знают, что дочку зовут Серафима-Симба. У нее двойное имя, как Анна-Мария, только Серафима-Симба. И хотелось чего-то не менее оригинального, чем Серафима-Симба. Я вообще сначала не думала, потому что для меня выбрать мужское имя было суперсложно. Я отпустила этот вопрос. Выбрать мужское имя оказалось сложнее, чем выбрать женское.

Мама моего супруга активно участвовала в выборе имен и Серафимы-Симбы, и Сафрошу она предложила. У нас был один единственный вариант — Соломон. Но потом старший сын моего мужа, пасынок, сказал, что в международном обществе это похоже на рыбу на английском salmon. Тогда мы задумались. Мы отпустили эту ситуацию. За неделю до родов снова появляется мама моего супруга и говорит: "Саффрон". А в день родов я поехала к доктору. Он говорит, что надо рожать. Я поехала домой, собрала вещи. И когда мы заехали по дороге в больницу в полуоткрытый торговый центр, где я вижу огромный билборд с надписью "Саффрон"», — сказала звезда.

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