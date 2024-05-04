Анна Михалкова впервые за два года вышла в Интернет, показав сына в день его 24-летия

Анна Михалкова пошла по стопам родителей. Она снимается в кино много лет. При этом актриса смогла стать многодетной мамой. У нее выросли сыновья Андрея и Сергея. Сейчас воспитывает дочку Лидию, которой 10 лет. Так вышло, что артистка много снималась и в последние два года не делала публикаций в Интернете. Но 4 мая она прервала молчание. Анна поздравила своего первенца с днем рождения. Она выложила его редкое фото в соцсети. Андрей сделал селфи в лифте, надев бейсболку и толстовку.

«Сложно что-то говорить про уже совершенно взрослого человека, который во многих вещах разбирается лучше чем я. Ты родился взрослым. Поэтому твой переходный период был похож сразу на кризис среднего возраста. Твой мир безусловно более цельный. У тебя изначально встроена система очень правильных ценностей.. Ты как то сказал что взял от нас с папой самое «худшее»: критический разум и сопереживание всему. Два противоположных взгляда на мир, две противоположных точки зрения которые спорят между собой. Но ведь только так рождается истина», — написала Михалкова.

Она отметила, что ей всегда интересно общаться с сыном. Актриса пожелала имениннику, чтобы у него в жизни все складывалось лучшим образом, а также чтобы он встречал людей, с которыми будет о чем подумать. Анна дала понять, что ее любовь к сыну никогда не закончится, даже если на перестанет об этом говорить.

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Пользователи Сети были тронуты ее словами. Другие заявили, что скучали по публикациям Михалковой. Фанаты попросили ее больше не пропадать.