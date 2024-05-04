Ида Галич отпраздновала 34-летие в Сочи, устроив девичник

Ида Галич 3 мая отпраздновала свой день рождения. Если недавно она была в Дубае со своим сыном Леоном, то знаковое событие ей захотелось отметить на родине. Блогерша с подругами прилетела в Сочи. Там она остановилась в роскошной гостинице. Именинница устроила девичник.

С утра к ней пришел визажист, чтобы преобразить ее. Перед этим она не побоялась запечатлеться без макияжа. Телеведущая села на кровать с подругами и спела песню про Русь. Кадры из отеля она выложила в Сеть.