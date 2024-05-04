Ида Галич отпраздновала 34-летие в Сочи, устроив девичник

Ида Галич 3 мая отпраздновала свой день рождения. Если недавно она была в Дубае со своим сыном Леоном, то знаковое событие ей захотелось отметить на родине. Блогерша с подругами прилетела в Сочи. Там она остановилась в роскошной гостинице. Именинница устроила девичник.
С утра к ней пришел визажист, чтобы преобразить ее. Перед этим она не побоялась запечатлеться без макияжа. Телеведущая села на кровать с подругами и спела песню про Русь. Кадры из отеля она выложила в Сеть.
Дресс-кодом стал черный цвет. Ида облачилась в платье по фигуре и отправилась в дорогой ресторан. Официанты поздравили ее с 34-летием и даже спели. Именинница задула свечки не на торте, а на тарелке с черной икрой. На банкете праздник не завершился. Блогерша повеселилась в отеле, а потом пришла с подругами в клуб, где танцевала под разные хиты.
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Примечательно, что Галич раньше дружила с Настей Ивлеевой, а потом они стали соперницами. Ее коллега тоже недавно отпраздновала день рождения. Она заявила в интервью, что в тот день была на Донбассе.