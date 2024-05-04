Роза Сябитова заявила об изменениях на брачном рынке: «Речи об иностранных женихах вообще не идет»

Роза Сябитова стала главной свахой страны. Она регулярно дает советы невестам, которые хотят удачно выйти замуж. Также ведущая «Давай поженимся!» помогала Клаве Коке выбрать вторую половинку в рамках шоу «Сердце Клавы». Теперь Сябитова рассказала, что события последних лет и санкции отразились на брачном рынке. Она заявила, что россиянки больше не интересуются иностранными женихами. По ее словам, люди стали патриотичными.

«Сейчас ситуация на нашем брачном рынке действительно кардинально изменилась. Речи об иностранных женихах вообще не идет. Про них даже никто и не вспоминает», — высказалась она.

Сваха нашла этому простое объяснение. Она призналась, что раньше многие хотели уехать, так как искали более комфортной жизни. По ее словам, теперь в России создано гораздо больше условий для комфортной жизни, чем за границей, пишет «МК».

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Роза заверила, что ей нравится сложившаяся тенденция. Она уверена, что мужчины в России лучше заточены на отношения с соотечественницами. Сябитова добавила, что и мужчины поменяли свое мнение, они хотят видеть рядом с собой женщин, которые готовят, создают уют и рожают детей, а не клеят себе ресницы.