Анфиса Чехова призналась, что сделала неудачный укол ботокса: «Спящий глазик»

Анфиса Чехова в свои 46 лет следит за внешностью. Недавно она смогла сильно похудеть, чем восхитила даже Павла Волю. А теперь телеведущая призналась, что ей сделали неудачный укол ботокса в бровь. Из-за этого ее лицо перекосило. Теперь один ее глаз стал больше другого. Знаменитая ведущая вынуждена носить черные солнцезащитные очки, чтобы скрыть последствия.

«Как будто один глаз у меня как прежде большой, а второй как будто бы не выспался или не проснулся. Спящий глазик», — заявила Анфиса.

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Она пояснила, что просто намеревалась исправить асимметрию лица, но ситуация лишь усугубилась. Теперь телеведущая ищет способ, как исправить ситуацию. Она подчеркнула, что столкнуться с такой проблемой может любой человек, который применяет ботокс. Так как звезда часто снимается для телевидения, ей нужно решить возникшую проблему в ближайшее время.