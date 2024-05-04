Любовница Михаила Евдокимова показала фото с его внебрачным сыном

Михаил Евдокимов погиб в 2005 году в результате автомобильной аварии. Спустя время выяснилось подробности из его личной жизни. Все знали, что у него есть дочка Анна от законной жены Галины. Но также у него росла дочка Анастасия от любовницы Надежды Жарковой.
Еще одной неожиданность стало то, что у артиста остался сын Даниил, которого родила мулатка Инна Белова. Мальчику был всего год, когда Евдокимов погиб.
На днях любовница юмориста показала редкие фото с наследником, которому уже 20 лет. Они вместе вышли в свет. Инна была в комбинезоне сиреневого цвета. А сын звезды предстал в брюках и рубашке.
Инна Белова с сыном. Фото: соцсети Инны Беловой
«Ни о чем не жалею, ни на что не жалуюсь. Никогда ни на что из Мишиного не претендовала. Мне было не до этого. Нашему сыну тогда только годик исполнился. Даню поднимала. Был ребенок, о котором нужно было заботиться, кормить, воспитывать», — говорила она.
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Спустя время Инна вышла замуж и родила еще одного сына Макара. Чтобы доказать, что ее старший наследник был рожден от артиста, она сделала ДНК-тест. Любовница Михаила Сергеевича подчеркивала, что ей было важно доказать, что она говорит правду. Так ее сын смог избежать оскорблений и взять фамилию своего отца, хоть он и совершенно его не успел узнать.
Сын Михаила Евдокимова не собирается становиться артистом. Фото: соцсети Инны Беловой