Любовница Михаила Евдокимова показала фото с его внебрачным сыном

Михаил Евдокимов погиб в 2005 году в результате автомобильной аварии. Спустя время выяснилось подробности из его личной жизни. Все знали, что у него есть дочка Анна от законной жены Галины. Но также у него росла дочка Анастасия от любовницы Надежды Жарковой.

Еще одной неожиданность стало то, что у артиста остался сын Даниил, которого родила мулатка Инна Белова. Мальчику был всего год, когда Евдокимов погиб.

На днях любовница юмориста показала редкие фото с наследником, которому уже 20 лет. Они вместе вышли в свет. Инна была в комбинезоне сиреневого цвета. А сын звезды предстал в брюках и рубашке.