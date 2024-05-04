Виктор Салтыков прокомментировал выступление экс-жены Ирины на шоу «Суперстар!»: «Как могла, так спела»

Ирина Салтыкова приняла участие в шоу «Суперстар!» два года назад. Тогда она исполнила хит «Белая ночь» группы «Форум». Однако уже давно эту песню исполняет ее экс-муж Виктор Салтыков.

Оказалось, что он видел выступление поп-артистки на проекте. Теперь артист решил прокомментировать пение Ирины. Он не стал ее хвалить или ругать, но предпочел пренебрежительный тон. Салтыков дал понять, что не в восторге от номера. А также он считает, что его бывшая жена выбрала такую песню только из-за хитрого замысла продюсеров шоу.

«Я краем уха послушал один раз. Ну спела — как могла, так спела. Как Ира могла спеть, так она и спела. Я не буду ее как-то восхвалять или опускать. Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры. Она бы, может быть, и не пела бы эту песню никогда», — сказал он, пишет News.ru.

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Напомним, Виктор давно развелся с первой женой. У них есть дочка Алиса, она уже имеет свою семью. Певец не стремится общаться со своей бывшей избранницей. В новом браке у него родились дети: дочка Анна и сын Святослав.