Юрий Чурсин признался, что ему сложнее всего играть музыкантов: «Сам себе не веришь»

Юрий Чурсин редко дает интервью. Но на этот раз он пообщался с Александром Добровинским. Актер признался, что все чаще снимается в сериалах. Он пояснил, что полнометражное кино снимать сложно и затратно. Артист не стал скрывать, что порой восхищается собой, когда ему получается особенно круто играть. Он рассказал, что готовится к ролям и делает все, чтобы образ был удачным.

По словам Чурсина, на площадке часто есть люди, с которыми можно посоветоваться, особенно если это историческое кино или съемки, которые связаны с врачами.

«Занимаешься образами, со всеми советуешься и задаешь вопросы. Но сценарии иногда написаны достаточно профессионально и все есть в сценарии. А когда врачи появляются на площадке, то показывают, как должны ставиться руки, что говорится верно, а что неверно. Самое сложное, когда надо играть музыкантов», — поделился Юрий.

Его сразу спросили, какую роль он считает самой сложной.

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