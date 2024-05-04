Юрий Чурсин восхитился работой Леонида Куравлева: «Он практически никогда не повторялся»

Юрий Чурсин снялся в сотнях кинокартин. Однако в беседе с Александром Добровинским он признался, что теперь практически всегда снимается в сериалах.

Когда актера спросили, кого он считает своим идолом, то сначала Чурсин признался, что сначала так думал о себе, когда у него были особенно удачные роли. Но потом он назвал двух актеров, которые его восхищают — Дэниел Дэй-Льюис, который обладает тремя премиями «Оскар», а также Леонид Куравлев, снимавшийся в советском кино.

«Долгое время это был я сам, когда круто играю. Но я понял, что Дэниел Дэй-Льюис является каким-то невероятным актером. Если бы была хотя бы десятая возможность делать то, что он делает, то наверное я бы понимал, что я занимаюсь своим делом. Если бы была возможность перевоплощаться так, как это умеет делать он. Диапазон его образов недостижимый просто», — заверил Юрий.

Затем он назвал человека, которого ровняется, среди отечественных артистов.

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