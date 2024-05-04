Актер Чурсин заявил, что не снимается в полнометражном кино: «Никто не понимает, зачем тратить так много»

Юрий Чурсин принял участие в беседе с Александром Добровинским. Он рассказал про свою работу в кино. Его спросила Мария Раппопорт, как часто он снимается в сериалах. Ответ ее удивил.

«Я снимаюсь только в сериалах. У меня такое ощущение, что у меня полных метров штуки два, не больше», — заявил артист.

Он также отметил, что не стремится сниматься в фильмах. По его словам, за последние годы сериалы стали более востребованы, так как произошло много изменений в кинематографе.

«Сейчас с полными метрами возникает сложная история. Мне кажется, что этот жанр очень сложный. После пандемии и вообще как-то он подкосился. Непонятно, что делать там. Это началось в 2000-х годах, когда из полных метров ушли сценаристы. Они ушли все в сериалы. Это произошло в Америке после демарша сценаристов, которые воспротивились неравной оплате труда. Они все ушли в сериалы. Поэтому сериалы зажили новой жизнью. Пока все работает», — высказался Чурсин в передаче «Завтрак со звездой» на YouTube-канале Александра Добровинского.

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Он также добавил, что снимать полноценные фильмы очень затратно, а вот для сериалов появилось много платформ, что сделало съемки более доступными. По его словам, нужно собрать в прокате в три раза больше, чем было потрачено на фильм, чтобы выйти в ноль. Он добавил, что в свою очередь для сериалов стали появляться интересные и креативные сценарии.