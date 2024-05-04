Живущая в Мексике Наталья Андрейченко отпраздновала свое 68-летие в ресторане

Наталья Андрейченко уже давно живет в Мексике. Накануне исполнительница роли Мэри Поппинс отпраздновала день рождения. Она захотела день провести по-особенному. С утра актриса отправилась в салон красоты к своему любимому мастеру. Он сделал ей укладку с кудрями.
Звезда сидела в кресле и любовалась не только его работой, но и обстановкой вокруг. Она также продемонстрировала, как говорит на иностранном языке. Наталья находилась в отличном настроении. Она призналась, что у нее запланирована фотосессия.
«Наступает определенное освобождение, потому что колбасит очень сильно, всех людей на планете за два месяца до дня рождения. Говорят, что отпускает на следующий день, а следующий день — день рождения моей мамы», — поделилась актриса.
Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она облачилась в воздушное платье с ярким узором. Андрейченко отпраздновало 68-летие в ресторане. Она словно порхала среди столов, когда ее снимала на камеру подруга. Пользователи Сети были восхищены тем, как выглядит артистка. Ее не только поздравили, но и написали сотни комплиментов.