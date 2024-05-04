Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева выпишут из больницы после майских праздников

В апреле в день рождения Юрию Куклачеву стало плохо. Он находился на сцене со своими питомцами. Артиста экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что он пережил инфаркт.

Другие выступления не стали отменять. Перед зрителями выступили дети дрессировщика. Сын звезды Дмитрий находится на связи с врачами. Иногда он сообщал о состоянии отца. Уже спустя несколько дней Куклачев стал чувствовать себя лучше. Однако майские праздники ему проходится проводить в больничной палате.

4 мая стало известно, что артист уже дышит самостоятельно и проходит реабилитацию. Он планирует вернуться к родным и своим кошкам в ближайшее время. По данным Телеграм-канала Shot, врачи выпишут звезду 13 мая.

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А пока он будет находится под присмотром медиков. Через несколько дней ему разрешат выходить на прогулки по территории медицинского учреждения. Более того, 75-летний Юрий Дмитриевич делает каждый день зарядку и выглядит добрым.