Беременная Кети Топурия с детьми от разных мужей прогулялась по Тель-Авиву

Кети Топурия весной устроила семейное путешествие. Не так давно она побывала в Дубае. Певица ждет третьего ребенка, но это не мешает ей совершать перелеты. Она проводит теплые дни с сыном Адамом, которому три года. Мальчик родился от Льва Деньгова. Также артистка не стала уделять меньше внимания старшей дочке Оливии, которая родилась в ее первом браке с Львом Гейхманом.
А накануне звезда выложила снимки уже из Израиля, куда приехала с семьей. Солистка группы «А’Студио» находится на большом сроке беременности. Летние наряды подчеркивают ее выпирающий живот.
Кети Топурия с сыном на улицах Тель-Авива. Фото: соцсети Кети Топурии
На улицах знаменитого города Кети устроила фотосессию с детьми. Адам заметно подрос. Мальчик смеялся вместе с сестрой. Лицо младшего наследника певица пока скрывает. Однако поклонники уже легко узнают его по кудряшкам. Многие подписчики отметили, что дети артистки быстро растут.
Напомним, что у Дубае у Топурии есть своя квартира с красивым видом на залив. Она заплатила почти 4 миллиона долларов за свои роскошные апартаменты. Возможно, что именно в ОАЭ певица захочет родить ребенка.
Оливия и Адам на прогулке. Фото: соцсети Кети Топурии