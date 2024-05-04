Беременная Кети Топурия с детьми от разных мужей прогулялась по Тель-Авиву

Кети Топурия весной устроила семейное путешествие. Не так давно она побывала в Дубае. Певица ждет третьего ребенка, но это не мешает ей совершать перелеты. Она проводит теплые дни с сыном Адамом, которому три года. Мальчик родился от Льва Деньгова. Также артистка не стала уделять меньше внимания старшей дочке Оливии, которая родилась в ее первом браке с Львом Гейхманом.

А накануне звезда выложила снимки уже из Израиля, куда приехала с семьей. Солистка группы «А’Студио» находится на большом сроке беременности. Летние наряды подчеркивают ее выпирающий живот.