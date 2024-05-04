11-летняя актриса из сериала «Папины дочки. Новые» Ева Смирнова купила машину

Ева Смирнова многим знакома по шоу «Лучше всех!». Она там демонстрировала выдающиеся дикторские способности. Потом юная артистка стала сниматься в кино. Она попала в сериал «Папины дочки. Новые». Сейчас Ева готовится к съемкам в третьем сезоне.
Примечательно, что в свои 11 лет она уже хорошо зарабатывает. Накануне у нее случилось радостное событие — актриса купила свой первый автомобиль. После съемок она впервые смогла сесть в салон своей машины. Юная звезда не могла скрыть радости. Теперь она обладает Geely ярко-красного цвета.
«Купили! В 11 лет бывает и так. Когда твой талант истинный», — гласит подпись к кадрам с покупкой.
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К слову, Ева не перестает сниматься в разных проектах. В ее копилке уже более 30 работ. С четырех лет она стала известной. Среди ее самых ярких ролей — Соня в «Чебурашке», Алиса в сериале «ИП Пирогова», Мила в картине «Вампирах средней полосы». Она знакома со многими именитыми артистами. Смирнову приглашают на разные телевизионные проекты.
Ева Смирнова впервые села в свою машину. Фото: соцсети Евы Смирновой