11-летняя актриса из сериала «Папины дочки. Новые» Ева Смирнова купила машину

Ева Смирнова многим знакома по шоу «Лучше всех!». Она там демонстрировала выдающиеся дикторские способности. Потом юная артистка стала сниматься в кино. Она попала в сериал «Папины дочки. Новые». Сейчас Ева готовится к съемкам в третьем сезоне.

Примечательно, что в свои 11 лет она уже хорошо зарабатывает. Накануне у нее случилось радостное событие — актриса купила свой первый автомобиль. После съемок она впервые смогла сесть в салон своей машины. Юная звезда не могла скрыть радости. Теперь она обладает Geely ярко-красного цвета.