Собчак заступилась за Ивлееву после интервью: «Отстаньте уже от Насти»

Настя Ивлеева накануне дала интервью, в котором высказалась о том, что с ней происходит после скандальной вечеринки. Она призналась, что специально ушла в тень, чтобы поправить свое ментальное состояние. Блогерша считает, что уже понесла наказание за свою ошибку. Она сообщила, что создаст свое СМИ, которое будет правдивым. Также телеведущая намерена больше путешествовать по России.

Она занимается благотворительностью, а день рождения отметила в Донбассе. Однако за интервью на Ивлееву пользователи Сети набросились с критикой. Вступиться за нее решила Ксения Собчак. Она была одной из гостей на вечеринке блогерши. А также ранее общалась с ней в рамках своей передачи «Осторожно Собчак».

«Вижу прямо праздник язвительных комментариев, мемов и шуток про Настю и ее интервью. Знаю многих, кто сейчас «оттягивается» по полной — и все эти «праведные» люди далеко не святые <...>, но как же приятно кинуть им свой камешек… Просто поразительно! Такое ощущение, что если бы все все-таки последовали заповеди Христа «Не судите, да не судимы будете» — тэг стал бы немым…. Отстаньте уже от Насти», — написала звезда.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».