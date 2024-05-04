Орбакайте после отмены концертов процитировала Пугачеву: «Я вам спою еще на бис»

Кристина Орбакайте не так давно столкнулась с проблемами. В России отменился ее тур по Сибири. В марте певица приезжала в Москву, но ей удалось лишь выступить в баре. Она должна была принять участие в праздничном концерте в Кремле, но в последний момент ее выступление отменили. После этого Орбакайте уехала из страны. Недавно она устроила гастроли по Европе.

3 мая певица решила выложить кадр из уборной в отеле, где готовится к выступлению. Звезда прервала молчание. Она решила процитировать Аллу Пугачеву. Артистка намекнула, что еще выступит для россиян.

«Я вам спою еще на бис», — написала она.

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Это строчка из песни ее мамы. Комментарии к посту Кристина решила отключить.

Напомним, что на нее обрушился шквал критики из-за того, что артистка много времени проводит в США, где учится ее дочка Клавдия и работает муж Михаил Земцов. При этом зарабатывать она приезжает в Россию. Народ стал возмущаться и просить отменить ее концерты, что и произошло в некоторых городах.