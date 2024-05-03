Николай Носков госпитализирован с подозрением на пневмонию

Известный российский музыкант Николай Носков был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию. По информации источника, состояние артиста оценивается как среднетяжелое.

Как сообщается, 68-летнему Николаю Носкову стало плохо после возвращения из санатория. У него появились симптомы, включающие сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. В связи с этим музыкант был вынужден обратиться за медицинской помощью, и врачи приняли решение о его госпитализации.

Бывший вокалист рок-группы «Парк Горького» Николай Носков в последние годы столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2017 году у него произошел инсульт, который привел к тому, что артист начал использовать костыль и выступать в инвалидном кресле.

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Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, Николай Носков продолжает работать и давать концерты. Так, 10 мая у него запланировано выступление в Москве. Состоится ли оно теперь, неизвестно.

По материалам телеграм-канала Mash