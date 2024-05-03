Салибеков и беременная Лысковец поделились планами: «Ближайший год еще точно будем на проекте!»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков в беседе с Teleprogramma.pro поделился своими планами на будущее. Он готов оставаться на проекте подольше, чтобы продемонстрировать всем, какой он замечательный отец.

В планах Тиграна Салибекова и его беременной жены Вики Лысковец - воспитывать ребенка, который родится уже совсем скоро, а также наладить отношения с детьми от первого брака Тиграна. Они не планируют покидать телестройку в ближайшее время, так как им нравится быть на шоу.

Основная цель пары на проекте - показать, каким должно быть взаимопонимание между участниками, особенно среди женатых пар. Тигран также хочет продемонстрировать, каким он является отцом на самом деле и как он воспитывает своего ребенка под камерами.

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