Анита Цой: «Десять лет назад я стала православной христианкой»

Известная Анита Цой поделилась своими пасхальными традициями. Она рассказала, что уже десять лет является православной христианкой и соблюдает все традиции, включая Пасху, которая для нее является главным религиозным праздником.

«Десять лет назад я приняла крещение и стала православной христианкой», - подчеркнула Анита Цой.

В этом году Анита Цой получила в подарок от соседей 70 яиц. Она планирует покрасить их и освятить в храме вместе с куличами. После этого певица будет угощать всех соседей в своем поселке.

В день Светлого Христова Воскресенья Анита соберется за столом с родными и близкими. На столе будут ее фирменные блюда, включая закрутки с огорода. Во главе стола будет стоять фирменный кулич звезды.

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Анита Цой подчеркнула, что она любит и знает Россию, и чувствует связь с людьми, которые здесь живут.

По материалам MK.RU