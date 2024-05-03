Леонид Ярмольник остается под наблюдением врачей

Согласно информации, полученной от врачей, у известного актера Леонида Ярмольника обнаружены новые проблемы со здоровьем.

В частности, у 70-летнего Леонида Ярмольника сложности с состоянием желудка, диагностированы артрит и пансинусит. Состояние здоровья Леонида Ярмольника и его супруги Оксаны, у которой хроническое заболевание сердца, находится на постоянном контроле у врачей.

Напомним, Леонид Ярмольник вместе с супругой обратился за медицинской помощью еще 24 апреля. Звездной паре потребовалась помощь медиков из-за возникших проблем со здоровьем.

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Между тем, несмотря на все возникшие сложности, спектакли с участием Леонида Ярмольника в театре «Современник» пока не отменены. Ближайший запланирован на 15 мая, и, по информации из театра, замены или переносы не ожидаются.

По материалам телеграм-канала Mash