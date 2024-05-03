Ирина Агибалова из «Дома-2» станцевала с мужем: «Воспоминания об этом чудесном празднике»

Ирина Агибалова, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», поделилась в социальных сетях радостными моментами со своим мужем. Пара проживает на Кипре, где, на днях и устроила праздничную вечеринку.

Ирина Агибалова опубликовала видео, на котором она и ее муж танцуют вместе. В комментариях подписчики отметили, что на Кипре Юрий, муж Ирины, выглядит особенно счастливым и жизнерадостным.