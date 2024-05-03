Ирина Агибалова из «Дома-2» станцевала с мужем: «Воспоминания об этом чудесном празднике»

Ирина Агибалова с мужем Юрием. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

Поклонницы Ирины Агибаловой признались, что очарованы ее супругом.

Ирина Агибалова, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», поделилась в социальных сетях радостными моментами со своим мужем. Пара проживает на Кипре, где, на днях и устроила праздничную вечеринку.

Ирина  Агибалова опубликовала видео, на котором она и ее муж танцуют вместе. В комментариях подписчики отметили, что на Кипре Юрий, муж Ирины, выглядит особенно счастливым и жизнерадостным.

Ирина Агибалова станцевала с мужем. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

«Ирина, мне одной кажется, что Юрию больше подходит климат на Кипре?! Он у вас там прям как будто меняется», «Я тоже заметила, что на Кипре он много улыбается и весь светится», - отметили подписчицы.

Ирина Агибалова также поделилась впечатлениями о празднике, который они провели вместе. 

«Не могу не оставить воспоминания об этом чудесном празднике в ленте», - написала Ирина Агибалова.

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Ирина Агибалова и ее муж живут на две страны - Кипр и Россию.  Они часто делятся фотографиями и видео из своей жизни на острове, показывая, как они наслаждаются теплым климатом и красивыми пейзажами.

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