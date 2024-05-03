Дочь Юлии Началовой с бабушкой и дедушкой прогулялась по вечерней Москве

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, Вера, отметилась на прогулке по вечерней Москве в компании бабушки и дедушки. 17-летняя девушка выглядела модно в джинсах и рубашке, что не осталось незамеченным ее поклонниками.

Вера, которая с каждым днем становится все больше похожей на свою маму, вызвала восторг у фанатов. Они не могли не отметить, как красиво она выглядит и как она выросла.