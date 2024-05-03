Настя Ивлеева — о своей вечеринке: «Последствия, которые настигли участников, справедливы»

Настя Ивлеева дала первое интервью после своей вечеринки, которую устроила в канун Нового года.

Настя Ивлеева высказалась о последствиях надолго запомнившегося всем мероприятия, отметив, что оно «вышло за пределы нормы». По словам Анастасии Ивлеевой, гости ее мероприятия понесли справедливое наказание за участие в нем.

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«Последствия, которые настигли участников этого мероприятия, справедливы», - отметила Ивлеева.

Напомним, после участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой из новогодних программ были вырезаны номера с участием Филиппа Киркорова и Анны Асти. Кроме того, были отменены все концерты и юбилейный тур певицы Лолиты Милявской.

По материалам YouTube-канала Андрея Третьякова